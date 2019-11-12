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Израиль обстреляли ракетами из сектора Газа в ответ на удары по лидерам "Исламского джихада"

Израиль обстреляли ракетами из сектора Газа в ответ на удары по лидерам "Исламского джихада"
Обстрел Израиля с территории Сектора Газа
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Израильские военные сообщили о 50 ракетах, выпущенных из сектора Газа предположительно группировкой "Исламский джихад". 20 из них перехватила израильская система ПВО "Железный купол". Ранее в Газе в результате удара ВВС Израиля был убит один из командиров "Исламского джихада" Баха Абу эль-Атта вместе с женой.

В заявлении Армии обороны Израиля подчеркивается, что ракеты из сектора Газа были запущены по мирным израильтянам, тогда как удары ЦАХАЛа были точечными и нацеленными на лидеров террористической группировки.

""Исламский джихад" провел массированный ракетный обстрел из сектора Газа по израильским мирным гражданам после того, как мы нанесли точный удар по их командиру, что показывает, почему именно мы ударили по нему. Террористы бьют по мирным гражданам. Мы бьем по террористам", - говорится в сообщении израильской армии в Twitter.

Операцию против эль Атта ЦАХАЛ проводил совместно со спецслужбой "Шин Бет". Также в ночь на 12 ноября ВВС Израиля нанесли удар по дому еще одного из лидеров "Исламского джихада" Акмара аль-Джури в Дамаске. По данным сирийского агентства SANA, там погибли два человека, в том числе сын аль-Джури, и еще шесть получили ранения.

Группировка ХАМАС, которая контролирует сектор Газа, пообещала ответить на эти удары.

Израиль Сектор Газы ЦАХАЛ Шин Бет Дамаск Газа Исламский джихад ХАМАС

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