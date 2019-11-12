Социалисты и левые в Испании согласились сформировать коалиционное правительство

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Испанские социалисты и левое объединение "Подемос" смогут сформировать коалиционное правительство, сообщил во вторник представитель входящей в "Подемос" испанской партии "Объединенные левые" Альберто Гарсон.

"Мы достигли соглашения о формировании коалиционного правительства между объединением "Подемос" и Испанской социалистической рабочей партией. Сегодня день триумфа. Спасибо всем, кто поддерживал нашу борьбу, благодаря которой мы смогли попасть сюда (в парламент). Мы продемонстрировали, что это возможно", - написал он в твиттере.

На внеочередных всеобщих выборах, вторых за этот год, в лидеры вышли социалисты, но они вновь не набрали количества голосов, необходимого для формирования однопартийного правительства. В прошлом переговоры о создании коалиции с "Подемос" заканчивались безрезультатно.

Испанская Социалистическая партия одержала победу на прошедших в минувшее воскресенье внеочередных выборах в парламент, однако вновь не смогла набрать большинства, необходимого для формирования однопартийного правительства.

Согласно данным Национальной избирательной комиссии, на основании 99% подсчитанных бюллетеней социалисты получают 120 мест в новом составе парламента.

Консервативная Народная партия Испании получает в парламенте 87 мест, ультраправая партия Vox обеспечила себе представительство 52 парламентариев, левое объединение "Подемос" будет представлено 35 депутатами, а либералы из партии "Граждане" - 10 депутатами.

Ранее лидер консервативной Народной партии Испании Пабло Касадо заявил, что страна больше не может жить без сформированного жизнеспособного правительства, он выразил готовность сформировать коалицию и ждет того же от Социалистической партии.