Лидер Народной партии Испании готов формировать коалиционное правительство

Он ждет ответного шага от испанских социалистов, победивших на внеочередных выборах

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Лидер консервативной Народной партии Испании Пабло Касадо заявил, что страна больше не может жить без сформированного жизнеспособного правительства, он выразил готовность сформировать коалицию и ждет того же от Социалистической партии.

Касадо, выступая перед своими сторонниками, сказал, что Испания "более не может ждать", пока такое правительство будет сформировано.

Политик заверил, что его партия, выполнит "свой долг" и ждет следующего шага от Социалистической партии.

По его словам, Народная партия нацелена на "формирование стабильного правительства". Для реализации этого Касадо призвал к сотрудничеству все партии, заявив, что правительство должно быть формировано во главе с социалистами.

Испанская Социалистическая партия одержала победу на прошедших в минувшее воскресенье внеочередных выборах в парламент, однако вновь не смогла набрать большинства, необходимого для формирования однопартийного правительства.

Согласно данным Национальной избирательной комиссии, на основании 99% подсчитанных бюллетеней социалисты получают 120 мест в новом составе парламента.

Народная партия получает в парламенте 87 мест, ультраправая партия Vox обеспечила себе представительство 52 парламентариев, левое объединение "Подемос" будет представлено 35 депутатами, а либералы из партии "Граждане" - 10 депутатами.