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Ни одна партия не набрала абсолютного большинства на выборах в Испании

Как и на апрельских выборах, лидируют социалисты, но сформировать правительство большинства им не удастся

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) одержала победу на внеочередных всеобщих выборах, которые состоялись в стране в воскресенье, однако она вновь не смогла набрать большинства, необходимого для формирования однопартийного правительства.

Согласно данным Национальной избирательной комиссии, на основании 99% подсчитанных бюллетеней социалисты получают 120 мест в новом составе парламента.

С 87 местами в парламент проходит консервативная Народная партия (Partido Popular), ультраправая партия Vox обеспечила себе представительство 52 парламентариев, левое объединение "Подемос" (Podemos) будет представлено 35 депутатами, а либералы из партии "Граждане" (Ciudadanos) - десятью депутатами.

Это означает, что социалистам вновь не удастся сформировать правительство большинства, и им придется вести переговоры о создании коалиционного правительства.

В воскресенье, 10 ноября, в Испании проходили внеочередные парламентские выборы - четвертые за четыре года и вторые в текущем году.

На прошлых выборах в апреле социалисты под руководством испанского премьера Педро Санчеса также одержали победу, но не смогли заручиться поддержкой большинства. Переговоры о формировании коалиционного правительства завершились неудачей.

В июле депутаты парламента дважды провалили попытки утверждения Санчеса премьером ввиду безуспешности переговоров социалистов и представителей "Подемос".

Испанский король Филипп VI в свою очередь принял решение более не выдвигать какие-либо кандидатуры на должность премьера, в связи с чем и было решено провести внеочередные выборы.

Испания

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