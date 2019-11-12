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Израильтяне уничтожили тренировочные базы "Исламского джихада" в секторе Газа

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля во вторник во вторую половину дня нанесла очередную серию ударов по целям группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, сообщает интернет-портал израильской газеты Jerusalem Post.

По ее данным, атакованы тренировочные базы и входы в тоннели, прокопанные с территории сектора Газа на территорию Израиля. Кроме того, отмечает издание, проведена ограниченная мобилизация резервистов. Такая мера, в частности, необходима для управления системой ПРО "Железный купол" и усиления структур Командования тыла Израиля.

По данным газеты, с начала вторника по территории Израиля из сектора Газа было выпущено более 170 ракет. "Террористы думают, что они могут целиться в гражданских лиц и прятаться за гражданскими лицами. Мы продемонстрировали, что мы можем наносить удары по террористам с минимальным ущербом для гражданских лиц. Каждый, кто думает, что может метиться в наших гражданских лиц и потом просто так скрыться, неправ. Если вы бьете по нам, мы будем бить по вам", - прокомментировал ситуацию премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее во вторник Израиль нанес несколько ударов по командирам "Исламского джихада", находившимся в секторе Газа и в Сирии. В результате удара в секторе Газа был убит командир Баха Абу эль-Атта и его жена. Нетаньяху заявил, что этот командир стоял за недавними атаками на Израиль и назвал его "тикающей бомбой".

В ответ "Исламский джихад" выпустил по территории Израиля десятки ракет. Израильская армия отреагировала на это новыми авиаударами. Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило о трех погибших и 18 раненых палестинцев в результате атак Израиля.

Израиль Исламский джихад Сектор Газы

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