Москва выразила сожаление из-за выдачи Израилем россиянина Буркова США

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов принял во вторник временного поверенного в делах Израиля в Москве Якова Ливне.

Как сообщается на сайте МИД РФ, "с российской стороны было высказано крайнее сожаление решением израильских властей выдать российского гражданина Алексея Буркова США вопреки имеющемуся запросу российских компетентных органов на его экстрадицию на Родину и отмечено, что такие действия идут вразрез с конструктивными партнерскими отношениями, которые динамично развиваются в последние годы между Россией и Израилем".

Во вторник также стало известно, что Минюст США подтвердил экстрадицию Буркова. "Российский хакер Алексей Бурков был экстрадирован из Израиля в США и в настоящее время находится под стражей перед первым появлением в суде в 14:00 (21:00 по Москве) перед мировым судьей Джоном Андерсоном в федеральном окружном суде США по восточному округу штата Вирджиния", - сообщил во вторник в твиттере корреспондент телеканала ABC.

Ранее информацию о выдаче Буркова Соединенным Штатам передавал телеканал 12 News.

Верховный суд Израиля ранее отклонил апелляцию адвокатов Буркова на его экстрадицию в США. Бурков находился в розыске в США по обвинению в кибермошенничестве с кредитами.

Россиянин был задержан в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, когда приехал в Израиль в отпуск. Позднее ему предъявили обвинения в преступлениях в сфере кибербезопасности. Сам себя он называет специалистом по информационной безопасности и отрицает обвинения в совершении вменяемых ему преступлений. Все время с момента задержания Бурков провел в израильских тюрьмах.

В начале ноября сообщалось, что Израиль приостанавливал процедуру выдачи Буркова Штатам. The Jerusalem Post связывал решение Верховного суда Израиля с судьбой израильской гражданки Наамы Иссахар, которая приговорена в России к семи годам лишения своды по обвинению в контрабанде наркотиков. Семья Иссахар считает, что она является дипломатическим заложником, приговор ей нацелен на то, чтобы появилась возможность ее обмена на Буркова. Семья израильтянки обратилась в Верховный суд с просьбой об отмене экстрадиции Буркова.

Позднее в ноябре в Кремле отказались говорить о возможном помиловании Иссахар.