Член СПЧ обратился к властям США с просьбой допустить адвокатов к россиянину Буркову

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Член Совета по правам человека (СПЧ), глава координационного совета общественной организации "Юристы за права и достойную жизнь человека" Александр Брод через американское посольство в Москве обратился в Госдепартамент США с просьбой допустить адвокатов и дипломатов к гражданину РФ Алексею Буркову, экстрадированному в Штаты из Израиля по обвинению в кибермошенничестве, сообщает в понедельник газета "Известия".

"Статья 10 Международного пакта о гражданских и политических правах гласит: "Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности". Обращаем внимание на необходимость обеспечения соответствующих международным стандартам условий его (Буркова - ИФ) содержания, доступа к обвиняемому со стороны адвокатов и российских дипломатов", - говорится в имеющемся в распоряжении издания обращении члена СПЧ на имя временного поверенного в делах США в РФ Джули Фишер.

В документе также подчеркивается, что правозащитники России выступают за беспристрастное расследование дела Буркова, за которым они продолжат внимательно следить.

По словам Брода, до сих пор не известно, в каких условиях содержится арестованный Бурков, да и обвинение, по которому ему грозит наказание до 80 лет лишения свободы, выходит за рамки здравого смысла.

"Вопросов по этому делу очень много. У нас уже была практика аналогичных обращений по делам Богданы Осиповой и Марии Бутиной, к которым также были претензии у американских правоохранительных органов. Мы получали на них ответы из посольства США и госструктур. Надеемся, сейчас нам, по крайней мере, удастся обратить внимание американских правящих кругов на это дело", - пояснил изданию правозащитник.

Это мнение разделяет адвокат Буркова Михаил Ирони, в беседе с газетой выразивший надежду, что россиянина удастся вернуть на родину по дипломатическим каналам.

Ранее в министерстве юстиции США сообщили, что "Бурков обвиняется в электронном мошенничестве, мошенничестве с устройствами доступа к данным, а также сговоре с целью совершения электронного мошенничества, взломе компьютерных систем, хищении персональных данных и отмывании денег".

Согласно судебным документам, Бурков якобы управлял веб-сайтом "Cardplanet", который продавал номера платежных карт, многие из которых принадлежали гражданам США.

"Украденные данные с более чем 150 тыс. платежных карт были, предположительно, проданы на сайте Буркова и привели к совершению мошеннических покупок, сделанных с американских кредитных карт, на сумму более чем $20 млн", - говорилось в сообщении Минюста США.

Отмечается, что, если Бурков будет признан виновным по всем статьям, ему грозит до 80 лет тюрьмы.

Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, когда приехал в Израиль в отпуск. Позднее ему предъявили обвинения в преступлениях в сфере кибербезопасности. Сам себя он называет специалистом по информационной безопасности и отрицает обвинения в совершении вменяемых ему преступлений. Все время с момента задержания он провел в израильских тюрьмах.