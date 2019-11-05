Песков отказался говорить о возможном помиловании израильтянки Иссахар

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отказался отвечать на вопросы о возможном помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, которую в России приговорили к семи с половиной годам колонии за провоз гашиша в багаже.

Пескова спросили на брифинге о рассмотрении петиции о ее помиловании и просьб от ее матери и от руководства Израиля и о возможном ее обмене на гражданина России Алексея Буркова, которого Израиль готовился экстрадировать в США.

Иссахар задержали в "Шереметьево" в 2018 году, где она совершала пересадку из Дели в Тель-Авив. В ее рюкзаке при проверке нашли около 9 граммов гашиша. Она признала вину в хранении наркотиков, но отрицала контрабанду. Российский суд назначил ей реальный срок в колонии общего режима. Помиловать ее и отправить в Израиль в октябре 2019 года официально просили премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин. Ранее Песков говорил, что такие просьбы будут рассмотрены, если поступят по официальным каналам.

Источники в разведке газеты Ha'aretz утверждали, что Россия "оказывала давление на Израиль, чтобы добиться освобождения Алексея Буркова в обмен на освобождение" Иссахар.

Буркова задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, когда он прилетел в отпуск. В США он находится в розыске по обвинению в кибермошенничестве с кредитами. США и Россия направили в Израиль запросы о его выдаче. В конце октября глава Минюста Израиля Амир Охана распорядился экстрадировать Буркова в США. 1 ноября Верховный суд Израиля приостановил эту процедуру.