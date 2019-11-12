Глава департамента офиса Зеленского задержана по подозрению во взяточничестве

Несколько фигурантов дела вымогали $300 тыс. с физического лица за назначение на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) подтвердили задержание сотрудницы офиса президента Украины по подозрению в получении незаконной выгоды.

Пресс-служба НАБУ уточняет, что в рамках операции были задержаны несколько фигурантов дела.

"В результате проведения операции "под прикрытием" (негласных следственных розыскных действий) детективы НАБУ задокументировали вымогательство неправомерной выгоды в размере 300 тыс. долл. США с физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины", - указывается в сообщении бюро.

Среди задержанных - глава одного из департаментов Офиса президента, её сообщница - бывшая заместительница министра культуры Украины, и другие участники группировки. Они были задержаны непосредственно после получения первой части взятки в размере 150 тыс. долларов.

Продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщении о подозрении.