Парламент Боливии не может юридически оформить отставку президента Моралеса

Депутаты-сторонники Моралеса составляют парламентское большинство и бойкотируют чрезвычайную сессию

Эво Моралес Фото: Reuters

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Член сената (верхней палаты парламента) Боливии Жанин Аньес, к которой после отставок представителей всего высшего руководства страны перешло право провести чрезвычайную сессию парламента страны, на которой необходимо юридически оформить уход президента страны Эво Моралеса, призвала его сторонников принять участие в этой встрече, пишет боливийская пресса.

"В случае, если депутаты от "Движения к социализму" не примут участия, они будут вынуждены отвечать перед страной и своими регионами. Это заседание - не каприз, вы должны понимать, что это срочно", - заявила Аньес, отвечая депутатам - сторонникам Моралеса, которые ранее заявили о бойкоте чрезвычайного заседания.

"Мы должны показать миру сейчас, что речь идет о мошенничестве (на президентских выборах), а не о государственном перевороте. И хотя Эво Моралес не мог выдвигаться, он сделал это, и вы увидели, какой ущерб он нанес", - отметила она.

Депутаты "Движения к социализму" ранее приняли решение бойкотировать чрезвычайное заседание парламента Боливии, на котором планируется юридически оформить отставку президента страны Эво Моралеса Аймы и назначить временного руководителя государства.

На заседании должен быть кворум, в то время как представители "Движения к социализму" составляют две третьих депутатского корпуса.

Планировалось, что парламент Боливии соберется на чрезвычайное заседание во вторник. Официальное письменное прошение Моралеса об отставке поступило в парламент Боливии накануне.

Боливийским законодательством предусмотрено, что после получения прошения второй заместитель председателя сената (верхней палаты парламента) Боливии Жанин Аньес, к которой после отставок высшего руководства страны перешла вся полнота власти, должна созвать чрезвычайную сессию, на которой будет дан правовой статус отставке президента.

Кроме того, депутаты должны одобрить кандидатуру Аньес в должности временного президента Боливии.

Затем ее обязанностью станет объявление внеочередных президентских и парламентских выборов.

Эво Моралес объявил об отставке в воскресенье, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.