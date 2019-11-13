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Полномочия временного президента Боливии взяла на себя сенатор Жанин Аньес

Полномочия временного президента Боливии взяла на себя сенатор Жанин Аньес
Жанин Аньес (в центре)
Фото: Reuters

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Сенатор-демократ Жаннин Аньес во вторник (в ночь на среду мск) приняла полномочия временного главы боливийского государства, сообщает интернет-портал боливийского издания Tiempos.

"После отставки президента Эво Моралеса, вице-президента Альваро Гарсии, председателя сената (верхней палаты парламента) Адрианы Сальватьерры и председателя палаты депутатов (нижней палаты парламента) Виктора Борды, Аньес, согласно конституции Боливии, осталась первой в очереди из тех, кто может взять мандат на руководство государством", - пишет газета.

Аньес занимала пост второго заместителя председателя сената.

"Я незамедлительно беру на себя полномочия президента государства", - заявила она с трибуны парламента Боливии.

При этом боливийское телевидение уточняет, что депутатов - сторонников Эво Моралеса в зале не было, при том, что они составляют две третьих депутатского корпуса, и без их присутствия было невозможно обеспечить необходимый кворум для правового оформления отставки Эво Моралеса.

Теперь в обязанность Аньес входит объявление досрочных президентских и всеобщих выборов, а также формирование временных органов власти.

Ранее сообщалось, что депутаты от "Движения к социализму" Эво Моралеса отказались принимать участие в чрезвычайном заседании парламента.

Президент Болмвии Эво Моралес, а затем и все высшее руководство страны объявили об отставках в воскресенье, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после прошедших 20 октября президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

Боливия Жаннин Аньес

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