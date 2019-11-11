Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес Айма Фото: Reuters

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Боливийский президент Эво Моралес Айма объявил об отставке на фоне протестов в стране, его заявление транслировала радиостанция Pio Doce.

Прошение об отставке было направлено боливийскому парламенту.

Вслед за Моралесом в отставку подал и вице-президент Боливии Альваро Гарсиа-Линера.

Незадолго до этого командующий армией Боливии Уильямс Калиман призвал Моралеса сложить президентский мандат, а местное телевидение показало кадры вылета президентского самолета из боливийской столицы Ла-Пас.

В Боливии после президентских выборов 20 октября, победу на которых одержал действующий глава государства Эво Моралес, начались акции протеста. Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве на выборах, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.

10 ноября Моралес объявил о проведении в стране новых всеобщих выборов, а также о назначении нового состава Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии, чтобы снизить напряженность в стране, но протесты это не остановило.

Моралес руководил Боливией с января 2006 года.