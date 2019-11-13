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Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд и пути решения вопроса с С-400

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в преддверии визита в Вашингтон турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана выступил с предложением о торговой сделке стоимостью в $100 млрд, а также возможные пути урегулирования противоречий вокруг российских ЗРК С-400, сообщила Washington Post.

"В новом письме Эрдогану на прошлой неделе Трамп сказал турецкому президенту, что торговая сделка на $100 млрд и обходной путь, который позволит избежать санкций США в связи с покупкой Турцией российских ЗРК С-400, все еще возможны", - пишет издание, ссылаясь на источники из числа высокопоставленных чиновников администрации.

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"Мы сняли (торговое предложение - ИФ) с повестки дня, когда турки вошли в Сирию. Но как только мы получили заверения в прекращении огня, мы решили вернуть пакет предложений, включая осуществление нынешнего визита" - сказал газете один из источников.

"Во-вторых, они решают проблему С-400 к нашему удовлетворению", - добавил он.

Приобретение Анкарой С-400, несмотря на предупреждения Вашингтона, привело к решению США исключить Турцию из производственной цепочки, а также покупки американских истребителей F-35.

Кроме того, как заявил накануне советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, если сделка по С-400 будет оставаться в силе, Турцию ждут санкции в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA), которые одобрит Конгресс.

США настроены решить проблему с покупкой Турцией российских зенитных ракетных систем ПВО С-400, сообщил высокопоставленный чиновник администрации в ходе брифинга, посвященного визиту Эрдогана.

"Это было проблемой для США и Турции в течение нескольких лет. (...) Это одна из тех очень сложных проблем, которые, по мнению президента, необходимо решать", - сказал чиновник.

Он добавил, что в "двусторонних отношениях есть огромный потенциал роста в экономическом плане, ключевой частью которого является F-35 и потенциальная роль Турции в программе F-35".

"Но чтобы достичь этого, нам, как союзникам, необходимо решить этот вопрос с С-400. Один должен сделать шаг, и только после этого второй сделает шаг", - отметил высокопоставленный сотрудник администрации.

По его мнению, Трамп и Эрдоган "на всех своих встречах, во всех своих разговорах очень, очень откровенны в том, как эта ситуация должна быть решена и каковы предпочтительные решения".

Переговоры Трампа и Эрдогана запланированы на среду.

США Турция С-400

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