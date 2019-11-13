США настроены на решение с Турцией вопроса по С-400

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - США настроены решить проблему с покупкой Турцией российских зенитно-ракетных систем ПВО С-400, сообщил высокопоставленный чиновник администрации в ходе брифинга.

"Это было проблемой для США и Турции в течение нескольких лет. (...) Это одна из тех очень сложных проблем, которые, по мнению президента, необходимо решать", - сказал чиновник.

Он добавил, что в "двусторонних отношениях есть огромный потенциал роста в экономическом плане, ключевой частью которого является F-35 и потенциальная роль Турции в программе F-35".

"Но чтобы достичь этого, нам, как союзникам, необходимо решить этот вопрос с С-400. Один должен сделать шаг, и только после этого второй сделает шаг", - отметил высокопоставленный сотрудник администрации.

По его мнению, президент США Дональд Трамп и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган "на всех своих встречах, во всех своих разговорах очень, очень откровенны в том, как эта ситуация должна быть решена и каковы предпочтительные решения".

Заявление было сделано перед предстоящей встречей президента США Дональда Трампа и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который посетит США 12-13 ноября.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на помощника турецкого лидера сообщило, что вопрос покупки Турцией российских зенитно-ракетных систем ПВО С-400 станет главной темой встречи президентов.

"Я уверен, что Эрдоган и Трамп честно обсудят этот вопрос. Я верю, что оба лидера найдут приемлемое решение, которое можно будет реализовать", - заявил агентству директор управления по связям с общественностью Фахреттин Алтун, подчеркнув: "Геополитика требует, чтобы у Турции было нескольких систем противовоздушной и противоракетной обороны".

Турция купила у России четыре дивизиона С-400. Сделка, которую критикуют США, оценивается в $2,5 млрд. Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку С-400. США исключили Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35. В августе администрация Трампа заявила, что Турции официально отказано в приобретении у США зенитных ракетных комплексов Patriot из-за покупки С-400.