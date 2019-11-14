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Трамп выразил надежду на решение США и Турцией проблемы С-400

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил надежду на решение проблемы, связанной с покупкой Анкарой российских систем ПВО С-400.

"Мы обсуждали эту проблему ранее, обсудили сейчас и продолжим обсуждать в дальнейшем. Надеюсь, в итоге вопрос будет решен", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп уточнил, что работой по этой теме займутся глава госдепа Майк Помпео и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Кроме того, президент США отметил, что покупка Турцией современного российского вооружения, такого как С-400, "является проблемой для нас". При этом он назвал Анкару важным союзником Вашингтона и ключевым членом НАТО.

В свою очередь Эрдоган выразил мнение, что только диалог позволит двум странам разрешить разногласия вокруг С-400 и американских истребителей F-35.

"Мы также обсудили наши отношения в области оборонной промышленности. В первую очередь это касается системы С-400 и программы F-35. Мы можем преодолеть препятствия только через диалог", - отметил турецкий лидер.

Накануне газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп в преддверии визита Эрдогана в Вашингтон предложил турецкой стороне торговую сделку на $100 млрд и обходной путь, который позволит избежать санкций США в связи с покупкой Турцией российских ЗРК С-400.

Спор США и Турции вокруг покупки С-400

Турция купила у России четыре дивизиона ЗРК С-400. Первая партия была поставлена Турции в июле, несмотря на активное противодействие со стороны Штатов. 1 ноября глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что контракт по поставку Турции всех элементов систем ПВО С-400 Россия выполнила досрочно.

США в связи с закупками Турцией российских комплексов С-400 исключили Анкару из программы производства истребителей-бомбардировщиков F-35, а также пригрозили санкциями.

Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган США Турция С-400

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