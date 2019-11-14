Эрдоган осудил резолюцию Палаты представителей о геноциде армян в Османской империи

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган раскритиковал решение американских законодателей, принявших резолюцию о событиях 1915 года в Османском государстве.

"Судить о событиях военного времени 104-летней давности должны историки, а не политики", - заявил Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

Эрдоган подчеркнул, что две антитурецкие резолюции, принятые 29 октября Палатой представителей Конгресса США, бросают тень на турецко-американские отношения и вызывают неприятие у турецкого народа.

В конце октября члены Палаты представителей США приняли резолюцию, в которой признают и осуждают геноцид армян в Османской империи. Резолюция не носит юридически обязывающего характера.