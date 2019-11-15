Несколько бывших представителей руководства Боливии прибыли в Аргентину туристами

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Шесть чиновников, занимавших непервостепенные посты в правительстве экс-президента Боливии Эво Моралеса, прибыли в Аргентину как туристы, сообщила журналистам министр безопасности страны Патрисиа Булрич.

"Это чиновники второго и третьего уровня. Они находятся под защитой. И мы не намерены разглашать их имена из соображений безопасности", - приводит слова Булрич интернет-портал аргентинской газеты "Кларин".

Министр отметила, что речь не идет о министрах, как в случае с бывшим главой МВД Боливии Карлосом Ромеро и бывшим министром планирования и развития страны Марианой Прадо, которые, по данным "Кларин", укрылись в посольстве Аргентины в Боливии.