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Временный президент Боливии назначила 11 из 20 министров

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Сенатор Жанин Аньес, ставшая временным президентом Боливии после отставки Эво Моралеса, приступила к формированию нового правительства, сообщает Los Tiempos.

Издание отмечает, что в новый кабмин вошли три женщины.

Министром иностранных дел она назначила бывшего дипломата Карен Лонгарик, обороны - Фернандо Лопес Хулио, экономики - Хосе Луис Парада, внутренних дел - Артуро Мурильо.

Вместо ушедшего в отставку главкома ВС Уильмса Калимана, который потребовал от Моралеса покинуть пост главы государства, назначен Карлос Орельяне Сентельясу.

В правительстве Боливии 20 министерских постов, на данный момент назначены 11 министров.

Аньес сообщила, что новый состав правительства имеет переходный характер.

Президент Боливии Моралес, а затем и все высшее руководство страны объявили об отставках в воскресенье, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после прошедших 20 октября президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

Жанин Аньес Боливия

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