Глава вооруженных сил Боливии призвал президента уйти в отставку

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Главнокомандующий вооруженными силами Боливии Виллимас Калима призвал президента Эво Моралеса уйти в отставку на фоне протестов в стране, сообщает интернет-портал Infobae.

"Учитывая эскалацию конфликта в стране, обеспечивая жизнь и безопасность населения, мы призываем президента государства отказаться от своего президентского мандата, чтобы сделать возможным умиротворение и поддержание стабильности на благо нашей Боливии", - сказал Калима во время пресс-конференции.

Также он призвал протестующих "отказаться от актов насилия", происходящих в стране.

20 октября в Боливии прошли президентские выборы, победу на которых в первом туре одержал действующий глава государства Эво Моралес. В ночь на 22 октября в Боливии начались беспорядки, участники которых обвинили власти в мошенничестве на выборах.

Сегодня Моралес объявил о проведении в стране новых всеобщих выборов, а также о назначении нового состава Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии, чтобы снизить напряженность в стране. Такое решение было принято после публикации доклада Организации американских государств, подтверждающего мошенничество в ходе президентских выборов.

Однако, как отмечает Infobae, объявление о перевыборах протестующих не остановило.