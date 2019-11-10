Поиск

Глава вооруженных сил Боливии призвал президента уйти в отставку

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Главнокомандующий вооруженными силами Боливии Виллимас Калима призвал президента Эво Моралеса уйти в отставку на фоне протестов в стране, сообщает интернет-портал Infobae.

"Учитывая эскалацию конфликта в стране, обеспечивая жизнь и безопасность населения, мы призываем президента государства отказаться от своего президентского мандата, чтобы сделать возможным умиротворение и поддержание стабильности на благо нашей Боливии", - сказал Калима во время пресс-конференции.

Также он призвал протестующих "отказаться от актов насилия", происходящих в стране.

20 октября в Боливии прошли президентские выборы, победу на которых в первом туре одержал действующий глава государства Эво Моралес. В ночь на 22 октября в Боливии начались беспорядки, участники которых обвинили власти в мошенничестве на выборах.

Сегодня Моралес объявил о проведении в стране новых всеобщих выборов, а также о назначении нового состава Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии, чтобы снизить напряженность в стране. Такое решение было принято после публикации доклада Организации американских государств, подтверждающего мошенничество в ходе президентских выборов.

Однако, как отмечает Infobae, объявление о перевыборах протестующих не остановило.

Боливия Эво Моралес Виллимас Калима

Новости по теме

Новости

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке

Президент Боливии покинул столицу страны

Глава МИД ФРГ отверг "особый путь" в отношениях Берлина с Москвой

Националиста Мазура выпустили в Польше на поруки украинских консулов

Участвовавший в выборах президента афганский премьер отказался признать их итоги

В Боливии пройдут внеочередные всеобщие выборы

В Боливии пройдут внеочередные всеобщие выборы

Иран увеличил разведанные запасы нефти на треть благодаря новому месторождению

The Times узнала имена россиян из доклада британского разведсообщества по РФ

В Алабаме мужчина проткнул "малыша Трампа"

В Алабаме мужчина проткнул "малыша Трампа"

В США проверят Goldman Sachs после твитов о дискриминации пользователей Apple Card

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');