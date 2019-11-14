Минск предложит России изменить договор об охране границы

В Белоруссии недовольны наличием российских пограничников и контролем грузов на границе между странами

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия инициирует изменение договора 1995 года с Россией о взаимных усилиях в охране границы, заявил госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась на встрече с президентом Александром Лукашенко.

По его словам, договор частично устарел и сотрудничество на границе нужно усилить. Он отметил, что актуализировать договор потребовал сам Лукашенко. Выходить из договора Белоруссия не собирается, передает "БелТА".

Соглашение автоматически продлевается раз в пять лет, очередной срок его действия истекает в ноябре 2019 года.

По словам госсекретаря Совбеза, выполняются договоренности об обмене информации, подготовке кадров и совместных оперативно-разыскных мероприятиях. Претензии у Минска вызывают "совместные усилия по развитию инфраструктуры, по оснащению сил и средств, которые привлекаются для охраны государственной границы". "В этих направления как минимум нужно прилагать больше усилий", - считает Зась.

Минусами открытой границы он назвал появление незаконных мигрантов из России, которых задерживают и депортируют, а также контрабанду наркотиков, направляющихся в Россию.

Также в Минске недовольны дополнительными пунктами контроля на российской границе, на которых товары, проходящие через Белоруссию транзитом, задерживаются. "Мы как транзитная страна теряем свою привлекательность, потому что выставляются дополнительные пункты контроля и там заворачиваются граждане и грузы, они проходят через другие страны", - сказал Зась.

Госсекретарь Совбеза напомнил, что раньше внешнюю границу Союзного государства охраняли только белорусские пограничники, которые использовали единый с Россией список невъездных лиц, теперь Россия в одностороннем порядке ввела такой контроль на российско-белорусской границе. Пользы в этом в Минске не видят, только неудобства, отметил Зась. Он предложил Москве искать общее решение, чтобы снимать такие неудобства, или, возможно, вернуться к прежней системе.

Белоруссия недовольна наличием российских пограничников на административной границе с Российской Федерацией, заявил в свою очередь и председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Анатолий Лаппо.

"Речь не шла о том, чтобы нам кто-то помогал. Мы сами в состоянии обеспечить безопасность свою и Союзного государства. Мы ставим вопрос, почему на нашей внутренней границе существуют пограничники (из России - ИФ)? Ведь мы туда не вышли", - сказал Лаппо.

В ходе обсуждения договора Лукашенко подчеркнул, что "Беларусь на 100% выполняет свои обязательства" на совместных границах. По его словам, даже россияне признают, что белорусы охраняют границу лучше, чем они.

Президент назвал абсурдной ситуацию, когда граждан третьих стран могут не пустить через белорусско-российскую границу и потребовал решить эту проблему.

"То есть, если иностранный гражданин (австриец, немец, поляк) въехал через границу под Брестом, то его могут под Смоленском не пропустить даже с российской визой. Его возвращают назад: давай въезжай через латвийско-российскую границу или же через (странно!) украинско-российскую. Это что такое? Вроде бы все хорошо, но это вопрос", - сказал он.

Лукашенко также раскритиковал российскую сторону за очереди фур на границе, которые иногда достигают десятикилометровой длины. По его словам, к этому приводят действия России по дополнительному досмотру грузов, в том числе таможенному и фитосанитарному контролю. Он отметил, что это приводит в том числе к даче "лишних взяток".

"Общая граница, договорились... Под Брестом эту машину вывернули наизнанку - знаем, куда идет, что везет. Передали информацию Российской Федерации. Они опять останавливают эти автомобили под Смоленском, Псковом, Брянском и начинают обратно выворачивать", - сказал он.

"Это ненормально. Мы, конечно, выдержим, вытерпим. Но тогда не надо от нас чего-то требовать", - отметил Лукашенко.