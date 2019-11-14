Почти 20% проголосовали на досрочных парламентских выборах в Белоруссии

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Явка в первые три дня досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии составила 19,43%, свидетельствуют данные Центризбиркома.

Согласно информации ЦИК, в Минске явка составила 17,3%, в Брестской области - 17,74%, Витебской - 21,15%, Гомельской - 21,01%, Гродненской - 18,49%, Минской - 19,97%, Могилевской - 21 %.

Досрочное голосование на выборах в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва проходит 12-16 ноября, белорусские граждане могут проголосовать на своих избирательных участках с 10:00 до 14:00, а также с 16:00 до 19:00.

Всего в стране образовано 5 785 участков для голосования, за пределами республики - 46.

По данным ЦИК, в списки избирателей включено 6 млн 880 тыс. 605 человек. Наибольшее число избирателей в Минске - 1 млн 278 тыс. 713, наименьшее - в Гродненской области (755 тыс. 461). Кроме того, в списки избирателей внесены 3 тыс. 682 белорусских гражданина, находящихся за пределами республики.

По состоянию на 12 ноября, на 110 мест в нижней палате белорусского парламента Беларуси нового созыва претендует более 515 человек.

Выборы в парламент Беларуси пройдут 17 ноября.