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Белорусская таможня и КГБ раскрыли схему поставок оружия с Украины в Россию

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Государственный таможенный комитет (ГТК) Белоруссии во взаимодействии с КГБ раскрыл схему перемещения оружия с Украины в Россию через территорию республики. Об этом председатель ГТК Юрий Сенько рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1".

По его словам, оружие перемещалось с Украины транзитом через Литву, а оттуда более крупными партиями - в РФ. "Насколько мы располагаем информацией, в Российской Федерации после завершения этой спецоперации было выявлено большое количество оружия - это автоматы, пистолеты, стрелковое оружие в виде винтовок, около 9 тыс. боеприпасов. Целый арсенал был изъят спецслужбами на территории Российской Федерации", - добавил глава ГТК.

Кроме того, Сенько заметил, что на фоне роста общего количества людей, желающих пересечь границу Белоруссии, увеличивается также число попыток незаконного перемещения наркотических и психотропных веществ. По его данным, всего за восемь месяцев 2019 года в республике было возбуждено 129 уголовных дел по таким фактам.

"Что характерно, в четыре раза по весу количество наркотиков больше, чем в аналогичном периоде прошлого года: практически 626 кг изъято против 155 кг в прошлом году", - сообщил Сенько. Он также обратил внимание, что практически весь объем наркотиков предназначался для получателей из РФ и ввозили их российские курьеры.

Как сообщалось, в начале сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Минске на международной конференции по борьбе с терроризмом, заявил, что республика была вынуждена "наглухо закрыть" границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.

Позже госсекретарь Совета безопасности страны Станислав Зась уточнил, что речь идет не о закрытии границы, а ее "совершенствовании и развитии". "Мы рады всем гостям, которые приходит с добрыми намерениями. Но, вместе с тем, мы выставляем жесткий заслон для тех, кто приходит с другими целями - неправомерными. Для этого укрепляется граница", - сказал Зась.

Юрий Сенько Белоруссия Украина

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