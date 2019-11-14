Основателю Cirque du Soleil предъявлены обвинения в выращивании конопли

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура города Папеэте на Таити предъявила основателю Cirque du Soleil Ги Лалиберте обвинения в выращивании и хранении марихуаны на своем атолле во Французской Полинезии. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на адвоката бизнесмена Ива Перью.

Суд отпустил Лалиберте под обязательство о явке.

После суда Лалиберте заявил, что крайне удивлен непропорциональным вниманием к его задержанию, хотя у него нашли всего несколько растений для личного пользования. Его цитирует издание Last Minute News. Он поблагодарил местных жандармов за обходительное обращение и пообещал сотрудничать со следствием и судом.

В МИД Канады заявили, что знают о задержании на Таити гражданина страны.

Ранее компания Лалиберте Lune Rouge заявила, что он выращивает и употребляет марихуану в медицинских целях и никак не связан с наркотрафиком. В Канаде употребление марихуаны легализовано. На Таити она полностью под запретом. Там действует французское законодательство и разводить коноплю или хранить марихуану нельзя даже с разрешающими документам из Канады.

Национальная ассамблея Франции приняла закон о легализации медицинского употребления марихуаны, но он вступит в силу только в начале 2020 года и предусматривает пробный двухлетний период. Даже по этому закону для хранения марихуаны нужно иметь рецепт от врача и наркотик должен быть закуплен в определенных аптеках.

В июне 2018 года Лалиберте сообщил, что купил 12,85% в компании из Онтарио по производству марихуаны 48North Cannabis.

Атолл Нукутепипи из архипелага Туамоту во Французской Полинезии Лалиберте купил в 2007 году как убежище для семьи и близких. Там у него жилье на 21 спальню с 25 ванными комнатами, вместимостью до 52 человек. Снять там номер можно по цене от 900 000 евро на семь ночей, следует из объявления на сайте Airbnb.

Лалиберте основал Cirque du Soleil в 1984 году совместно с Жилем Сент-Круа, сейчас его артисты выступают с несколькими постоянными шоу в Лас-Вегасе, в Disney World в Орландо, в Нью-Йорке и в Мексике, а также дают гастроли во всем мире. Состояние Лалиберте оценивается в $1,37 млрд.