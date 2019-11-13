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Основателя Cirque du Soleil задержали на Таити

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Основателя Cirque du Soleil гражданина канады Ги Лалиберте задержали на Таити по подозрению в производстве марихуаны, сообщил телеканал CTV со ссылкой на заявление властей острова.

Его заподозрили в том, что он выращивал коноплю на своем острове Нукутепипи. Он добровольно явился в полицию. Позднее 13 ноября он предстанет перед судом.

Компания Лалиберте Lune Rouge заявила, что предприниматель использует марихуану исключительно в личных целях и из медицинских соображений. К торговле наркотиками он никакого отношения не имеет.

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