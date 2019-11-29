Британский ветеран превратил свой амбар в "промышленную плантацию" конопли

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Бывший служащий Специальной авиадесантной службы (SAS) Великобритании приговорен к одному году тюремного заключения за выращивание конопли в промышленных масштабах в своем амбаре неподалеку от французского Бордо, сообщает The Times.

По данным издания, 59-летний Дерек Смит, ожидающий суда за вооруженное ограбление замка во Франции, превратил свой амбар в "промышленную плантацию" конопли. У него изъяли 129 кустов стоимостью до 25 тысяч евро.

The Times отмечает, что Смит ранее служил в британской Специальной авиадесантной службе на Фолклендах, в Северной Ирландии и Сомали.