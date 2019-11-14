ФСБ назвала условие возвращения на родину примкнувших к ИГ россиян

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Россияне, примкнувшие к "Исламскому государству" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), перед их возвращением на родину должны пройти предварительную фильтрацию, без этого их репатриация невозможна, заявил журналистам в четверг директор ФСБ РФ Александр Бортников, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По словам Бортникова, фильтрацию российских сторонников ИГ должны осуществлять власти того региона, где экстремисты были задержаны, а также местные правоохранительные органы. "После этого мы тогда будем определяться (с возвращением этих россиян на родину - ИФ). А так, чтоб взяли и поехали, - мы категорически против. То, что касается детей - это другое", - сказал директор ФСБ.

Так он ответил на вопрос, готова ли Россия принять боевиков, примкнувших к ИГ в Сирии.

11 ноября Анкара начала выдворять на родину иностранных террористов. В течение суток из Турции были высланы три иностранных террориста из США, Дании и Германии. Тогда также сообщалось о готовящейся депортации 11 террористов во Францию.

14 ноября планируется выдворение семи террористов - выходцев из Германии, содержащихся в специальных центрах.

По данным турецкого МВД, в стране содержатся под стражей около 1,2 тыс. боевиков ИГ из 40 стран, включая Россию.