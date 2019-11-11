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Турция начала высылку террористов ИГ в Европу и США

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU -Турция начала в понедельник депортацию иностранцев-террористов.

Так, из этой страны по завершении юридических процедур выдворен террорист - выходец из США, сообщило агентство "Анадолу" со ссылкой на МВД республики.

Кроме того, готовится документация для депортации террориста - выходца из Германии. В течение дня в Данию будет выслан еще один террорист.

Таким образом, из Турции за сутки будут высланы три иностранных террориста. В четверг, 14 ноября, планируется депортация семи экстремистов - выходцев из Германии, содержащихся в специальных центрах.

Вторжение Турции в Сирию

О том, что Турция начнет 11 ноября экстрадицию задержанных террористов "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) в страны их происхождения, сообщило в минувшую пятницу, 8 ноября, агентство "Анадолу" со ссылкой на главу МВД Турции Сулеймана Сойлу.

"Мы говорим им (Европе - ИФ): "Мы вернем вам этих людей", и мы начинаем с понедельника", - заявил Сойлу.

Ранее на прошлой неделе Сойлу предупреждал, что Турция отправит пленных боевиков ИГ обратно в Европу - в те места, откуда они приехали на Ближний Восток.

Он осудил озвученное до этого Бельгией предложение проводить судебные разбирательства над пленными боевиками там, где ими были совершены преступления.

Также в этом контексте глава МВД Турции обвинил Европу в "применении двойных стандартов, как они всегда и делали". Сойлу отмечал, что Турция содержит под стражей около 1200 членов ИГ, еще 287 были задержаны во время военной операции на севере Сирии.

Турция США Европа Исламское государство Германия Дания

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