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У полусотни детей из лагерей и тюрем Сирии взяли ДНК для проверки перед возвращением в Россию

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Российские представители взяли анализы ДНК у 49 детей, которые находятся в тюрьмах и лагерях в Сирии. Если проверка подтвердит, что они являются родственниками граждан России, их вернут на родину, сообщила уполномоченная по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова.

Она уточнила, что им начинают оформлять документы и российское гражданство. Пробы ДНК взяли и у их предполагаемых родственников.

Речь идет о детях-сиротах, доступ к которым предоставили российским представителям. Некоторым детям меньше полугода, другие старше, отметила Кузнецова.

Из Ирака в ближайшее время ожидается последний рейс МЧС с 32 детьми на борту. Их будут сопровождать врачи. Остальных детей, по словам омбудсмена, будут перевозить в Россию гражданскими рейсами.

Ранее родители этих детей отправились в Ирак и Сирию воевать.

Сирия Ирак Анна Кузнецова МЧС

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