Порошенко не одобрил заявление Киева о возможности выхода из Минских соглашений

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Пятый президент Украины Петр Порошенко убежден, что прежде чем объявлять о возможности выхода из Минских договоренностей, нынешняя власть должна предоставить альтернативу.

"Когда вы заявляете о том, что вы откуда-то выйдете, например, из Минских соглашений, скажите, куда вы пойдете. Я уже сказал: единственной возможностью, куда нужно заходить, является ни будапештский меморандум, ни бухарестский, ни алма-атинский и даже не минский - это Вашингтонский договор... Это договор об основании НАТО - Североатлантического совета, который на сегодняшний день является наиболее эффективным элементом защиты, обеспечения безопасности любого государства-члена", - заявил Порошенко журналистам в кулуарах Верховой рады в четверг.

Он напомнил, что его партия "Европейская солидарность" добивалась в парламенте, чтобы власть заявила: "Мы стремимся и боремся за подписание плана действий касаемо членства в НАТО". По мнению Порошенко, реальные сроки подписания такого документа - 2022-2023 года.

"Это и только это является механизмом защиты национальных интересов и национальной безопасности государства", - подчеркнул экс-президент.

Ранее в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что допускает возможность выхода Киева из Минских договоренностей.

"Да, это возможно. Если мы увидим, что этот процесс (урегулирование конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений - ИФ) идет бесконечно. Это очень непопулярное заявление и, наверное, опять не понравится нашим западным партнерам. Но для нас Минск - не самоценность. Самоценность - наше выживание как нации. И если мы увидим, что они не срабатывают, и это ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из Минского процесса", - сказал, в частности, глава МИД.