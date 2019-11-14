В Киеве допустили выход Украины из минских договоренностей

Глава МИД Украины Вадим Пристайко Фото: Reuters

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что Киев допускает возможность "выхода из минских договоренностей".

В интервью украинской службе "Би-Би-Си" он сообщил, что его непопулярное заявление, вероятно, не понравится западным партнерам, но для украинских властей "Минск" - не самоценность".

"Самоценность - наше выживание как нации. И если мы увидим, что они не срабатывают, и это ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса", - сказал министр.

По словам Пристайко, "Минск" и встречи в нормандском формате нужны, чтобы "лидеры сели и сказали: нас не устраивает это, у нас есть другая идея, давайте сделаем миротворческую операцию или операцию по поддержанию мира".

Глава украинского МИД настаивает, что минский процесс был запланирован только на первый год. Продолжение Минска властями страны он объяснил тем, что "сыграли свою роль санкции, которые были привязаны в "Минск". <...> Отказаться от "Минска" - очень сложное политическое решение".

Отвечая на вопрос, что должно произойти, чтобы Украина отказалась от "Минска", Пристайко сказал, что многое покажет встреча в нормандском формате.

"Если эта встреча покажет отсутствие прогресса, это, безусловно, поставит под сомнение возможность достижения мира в минском процессе", - заявил он.