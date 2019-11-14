В работе Instagram вновь зафиксированы сбои

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Пользователями социальной сети Instagram по всему миру зафиксированы сбои в ее работе, следует из данных интернет-сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Очередной сбой в работе соцсети произошел в четверг около 18:30 по московскому времени. Жалобы пользователей поступают из США, Франции и ряда других стран. В России о проблемах в основном сообщают пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным Downdetector, большинство пользователей (72%) жалуются на проблемы с новостной лентой, 17% испытывают проблемы с размещением постов, а еще 9% жалуются на проблемы с сайтом.

О сбоях в работе соцсети сообщалось и накануне, 13 ноября. Неполадки в работе Instagram наблюдаются с 11 ноября.