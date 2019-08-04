Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Instagram

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В работе социальной сети Instagram произошел сбой, следует из данных DownDetector.

Проблемы наблюдаются с субботы 22:17 по времени Восточного побережья США (5:17 воскресенья по Москве). 47% пользователей пожаловались на работу ленты новостей, 26% не смогли загрузить пост, еще 25% сообщили о проблемах с входом в свой аккаунт.

Больше всего жалоб поступило от жителей США, Бразилии, Германии, Франции, Дании, Японии, Сингапура, Малайзии. В России на сбой чаще всего жаловались москвичи.