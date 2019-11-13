Поиск

Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе соцсети

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Пользователями социальной сети Instagram по всему миру зафиксированы сбои в работе сайта, следует из данных интернет-сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Наиболее частые жалобы поступают из Великобритании, США, Венгрии, Греции и Турции. В России о сбоях сообщают в основном из Москвы.

По данным Downdetector, проблемы с загрузкой новостной ленты у 67% пользователей, у 21% возникают трудности с публикацией историй, 11% пользователей жалуются на неполадки в работе сайта.

Ранее о сбоях в работе сообщила также социальная сеть Facebook.

Instagram

Новости

Глава департамента офиса Зеленского задержана по подозрению во взяточничестве

Москва выразила сожаление из-за выдачи Израилем россиянина Буркова США

Москва выразила сожаление из-за выдачи Израилем россиянина Буркова США

Следующее заседание контактной группы по Донбассу состоится в конце ноября

Киев выразил протест из-за осуждения в России участников "Хизб ут-Тахрир"

Лондон вступился за покойного основателя "Белых касок", обвиненного РФ в шпионаже

Лондон вступился за покойного основателя "Белых касок", обвиненного РФ в шпионаже

Блогер сообщил о письме с "Поцелуем Иуды" для признавшего ПЦУ патриарха Феодора

ЕСПЧ обязал РФ выплатить 25 тыс. евро дочке избитого наркополицейскими мужчины

Financial Times впервые возглавит женщина

ВВС Израиля и боевики из сектора Газа обменялись ударами, есть жертвы

ВВС Израиля и боевики из сектора Газа обменялись ударами, есть жертвы

Бывший пресс-секретарь Белого дома выбыл из "Танцев со звездами", несмотря на поддержку Трампа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');