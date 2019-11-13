Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе соцсети

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Пользователями социальной сети Instagram по всему миру зафиксированы сбои в работе сайта, следует из данных интернет-сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Наиболее частые жалобы поступают из Великобритании, США, Венгрии, Греции и Турции. В России о сбоях сообщают в основном из Москвы.

По данным Downdetector, проблемы с загрузкой новостной ленты у 67% пользователей, у 21% возникают трудности с публикацией историй, 11% пользователей жалуются на неполадки в работе сайта.

Ранее о сбоях в работе сообщила также социальная сеть Facebook.