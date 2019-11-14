Поиск

Близкий союзник Обамы объявил об участии в президентских выборах в США

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Бывший губернатор штата Массачусетс Деваль Патрик, один из первых афроамериканских губернаторов США и близкий союзник экс-президента Барака Обамы, присоединился в четверг к предвыборной борьбе за пост президента, сообщили американские СМИ.

"Вы не можете знать, можете ли вы пробиться, пока вы не пойдете и не попробуйте", - заявил Патрик. По данным СМИ, политик поддерживает повышение налогов для "самых преуспевающих и самых удачливых", подчеркивая, что это сыграет роль в построении Америки.

63-летний Деваль Патрик объявил о заявке на участие в президентских выборах в видеоролике, размещенном на его веб-сайте. В нем он, в частности, подчеркнул восхищение "богатством идей и опыта" претендентов от Демократической партии.

Он стал восемнадцатым демократом, претендующим на выдвижение в кандидаты на пост президента. Ожидается, что Патрик посетит Нью-Гемпшир, где в феврале пройдут предварительные выборы.

Он также сосредоточится на Южной Каролине, штате досрочного голосования со значительным афроамериканским электоратом.

Патрик пробыл на посту губернатора Массачусетса два срока - с 2007 по 2015 год. В 2018 году он заявил, что больше не будет баллотироваться на пост губернатора.

В настоящее время в гонке на пост президента участвует 21 кандидат - 18 демократов и трое республиканцев. В президентскую гонку, в частности, включились мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, бывший вице-президент Джо Байден, действующий глава США Дональд Трамп и другие политики.

Хроника 09 января 2018 года – 14 ноября 2019 годаВыборы в США - 2020
Деваль Патрик Барак Обама США

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 14 ноября

Эрдоган исключил отказ Турции от российских С-400 ради систем Patriot

Эрдоган исключил отказ Турции от российских С-400 ради систем Patriot

Motorola представила обновленную версию "раскладушки" RAZR V3 из нулевых

Motorola представила обновленную версию "раскладушки" RAZR V3 из нулевых
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Следствие по делу MH-17 объявило поиск свидетелей влияния России на ополченцев

СМИ узнали о продаже туроператора "Интурист" владельцу Anex Tour

СМИ узнали о продаже туроператора "Интурист" владельцу Anex Tour

Асад заявил о воровстве американцами сирийской нефти

ФСБ назвала условие возвращения на родину примкнувших к ИГ россиян

ФСБ назвала условие возвращения на родину примкнувших к ИГ россиян

Асад обвинил ЦРУ в причастности к убийству основателя "Белых касок"

Асад обвинил ЦРУ в причастности к убийству основателя "Белых касок"

Полиция назвала самоубийство основной версией смерти основателя "Белых касок"

Полиция назвала самоубийство основной версией смерти основателя "Белых касок"

Минск предложит России изменить договор об охране границы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');