Близкий союзник Обамы объявил об участии в президентских выборах в США

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Бывший губернатор штата Массачусетс Деваль Патрик, один из первых афроамериканских губернаторов США и близкий союзник экс-президента Барака Обамы, присоединился в четверг к предвыборной борьбе за пост президента, сообщили американские СМИ.

"Вы не можете знать, можете ли вы пробиться, пока вы не пойдете и не попробуйте", - заявил Патрик. По данным СМИ, политик поддерживает повышение налогов для "самых преуспевающих и самых удачливых", подчеркивая, что это сыграет роль в построении Америки.

63-летний Деваль Патрик объявил о заявке на участие в президентских выборах в видеоролике, размещенном на его веб-сайте. В нем он, в частности, подчеркнул восхищение "богатством идей и опыта" претендентов от Демократической партии.

Он стал восемнадцатым демократом, претендующим на выдвижение в кандидаты на пост президента. Ожидается, что Патрик посетит Нью-Гемпшир, где в феврале пройдут предварительные выборы.

Он также сосредоточится на Южной Каролине, штате досрочного голосования со значительным афроамериканским электоратом.

Патрик пробыл на посту губернатора Массачусетса два срока - с 2007 по 2015 год. В 2018 году он заявил, что больше не будет баллотироваться на пост губернатора.

В настоящее время в гонке на пост президента участвует 21 кандидат - 18 демократов и трое республиканцев. В президентскую гонку, в частности, включились мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, бывший вице-президент Джо Байден, действующий глава США Дональд Трамп и другие политики.