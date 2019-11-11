Президент Боливии покинул столицу страны

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Боливийский телеканал Unitel в воскресенье продемонстрировал кадры вылета самолета президента страны Эво Моралеса Аймы из аэропорта "Эль-Альто", расположенного в пригороде боливийской столицы Ла-Пас.

При этом боливийская радиостанция PioDoce проинформировала, что экипаж самолета запросил разрешение у Аргентины на пролет через территорию этой страны, но получил отказ.

По данным ряда латиноамериканских СМИ, самолет приземлился в аэропорту города Чиморе в боливийском департаменте Кочабамба.

Незадолго до этого командующий армией Боливии Уильямс Калиман призвал президента подать в отставку.

В Боливии после президентских выборов 20 октября, победу на которых одержал действующий глава государства Эво Моралес, начались акции протеста. Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве на выборах, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.

10 ноября Моралес объявил о проведении в стране новых всеобщих выборов, а также о назначении нового состава Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии, чтобы снизить напряженность в стране, но протесты это не остановило.

Моралес руководит Боливией с января 2006 года.