Зеленский подписал законопроект об отделении ГТС от "Нафтогаза"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг), сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

"Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством", - написала она на своей странице в фейсбуке в пятницу.

Верховная Рада 31 октября приняла законопроект, необходимый для отделения от "Нафтогаза" газотранспортной деятельности, сертификации независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам.

Кроме того, 15 ноября Рада устранила несогласованности с ЕС в законе об анбандлинге "Нафтогаза".

"У нас есть определенные разногласия в украинском законодательстве относительно того, что такое газотранспортная система, включает ли она в себя подземные газохранилища. Одни законы говорят, что включают, другие говорят обратное. Поэтому в данном случае в рамках ст. 131 регламента мы предлагаем согласовать текст таким образом, чтобы в явной форме прописать, что 100% государственной собственности гарантируется и в газотранспортной системе, и в подземных хранилищах газа", - пояснил глава профильного парламентского комитета Андрей Герус, выступая перед голосованием в парламенте.

Кабинет министров Украины 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал.

ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины", 100% акций которого кабмин передал в управление министерству финансов. Одновременно государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет.

Оператор сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года. Новая модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами. Действующий 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом " и "Газпромом" заканчивается 1 января 2020 года.

ГТС Украины имеет общую протяженность газопроводов около 38 тыс. км, в нее входят 73 компрессорные станции и более 1,4 тыс. газораспределительных станций.