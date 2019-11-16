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Пятеро погибли при столкновениях в Боливии

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Не менее пяти человек погибли в результате столкновений между производителями коки и военными в боливийском городе Кочабамба, сообщает Televisa.

Отмечается, что производители поддерживают покинувшего страну экс-президента Эво Моралеса.

По словам главы полицейского департамента, у манифестантов изъяли огнестрельное оружие, самодельные гранатометы и взрывчатые вещества.

Протесты в Кочабамбе проходят из-за недовольства недавно принявшим присягу временным президентом Боливии Жанин Аньес.

Президент Боливии Эво Моралес, а затем и все высшее руководство страны объявили об отставках в воскресенье, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после прошедших 20 октября президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

Боливия

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