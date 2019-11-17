Число жертв столкновений в Боливии выросло до девяти

Женщина возле гроба сторонника бывшего президента Боливии в Кочабамбе Фото: Reuters

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Не менее девяти человек погибли в результате столкновений между производителями коки, лояльными экс-президенту Боливии Эво Моралесу, и полицией в департаменте Кочабамба, сообщает Los Tiempos.

Издание отмечает, что еще порядка 115 человек получили ранения, около 200 задержаны.

По сообщению La Nacion, представитель омбудсмена в Кочабамбе Нельсон Кокс утверждает, что колонна протестующих шла мирно, пока полицейские не начали стрелять и не применили слезоточивый газ. Полиция в свою очередь заявила, что до последнего пыталась договориться с демонстрантами и применила силу, только когда ситуация "вышла из-под контроля".

Отмечается, что столкновения произошли на мосту, соединяющем города Кочабамба и Сакаба. Таким образом полицейские пытались помешать протестующим войти в Кочабамбу, столицу одноименного департамента, поясняет издание.

Протесты в Кочабамбе проходят из-за недовольства недавно принявшим присягу временным президентом Боливии Жанин Аньес.

Президент Боливии Эво Моралес, а затем и все высшее руководство страны объявили об отставках в воскресенье, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после прошедших 20 октября президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.