Поиск

Число жертв столкновений в Боливии выросло до девяти

Число жертв столкновений в Боливии выросло до девяти
Женщина возле гроба сторонника бывшего президента Боливии в Кочабамбе
Фото: Reuters

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Не менее девяти человек погибли в результате столкновений между производителями коки, лояльными экс-президенту Боливии Эво Моралесу, и полицией в департаменте Кочабамба, сообщает Los Tiempos.

Издание отмечает, что еще порядка 115 человек получили ранения, около 200 задержаны.

По сообщению La Nacion, представитель омбудсмена в Кочабамбе Нельсон Кокс утверждает, что колонна протестующих шла мирно, пока полицейские не начали стрелять и не применили слезоточивый газ. Полиция в свою очередь заявила, что до последнего пыталась договориться с демонстрантами и применила силу, только когда ситуация "вышла из-под контроля".

Отмечается, что столкновения произошли на мосту, соединяющем города Кочабамба и Сакаба. Таким образом полицейские пытались помешать протестующим войти в Кочабамбу, столицу одноименного департамента, поясняет издание.

Протесты в Кочабамбе проходят из-за недовольства недавно принявшим присягу временным президентом Боливии Жанин Аньес.

Президент Боливии Эво Моралес, а затем и все высшее руководство страны объявили об отставках в воскресенье, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после прошедших 20 октября президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

Боливия Кочабамба Эво Моралес

Новости по теме

Новости

Осужденный в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию

Полиция Франции насчитала 30 тысяч "желтых жилетов" в годовщину начала протестов

Конфликт в Керченском проливе

Советник Зеленского заявил о "завершающем этапе" возвращения украинских кораблей из РФ

Советник Зеленского заявил о "завершающем этапе" возвращения украинских кораблей из РФ

Адвокат сообщил о нарушениях при задержании главы "Укрэксимбанка"

В Праге несколько сотен тысяч человек вышли на акцию против премьера Чехии

Более ста человек задержаны в Париже в годовщину начала протестов

Более ста человек задержаны в Париже в годовщину начала протестов
Протесты в Гонконге

Китайские военные подключились к уборке улиц в Гонконге после беспорядков

Китайские военные подключились к уборке улиц в Гонконге после беспорядков

Индия испытала способную нести ядерный боезаряд ракету Agni-II

Спецслужбы Украины сообщили о задержании главы "Укрэксимбанка"

В Париже задержаны 24 человека в годовщину первых акций "желтых жилетов"

В Париже задержаны 24 человека в годовщину первых акций "желтых жилетов"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');