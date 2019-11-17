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В Тбилиси протестующие установили цепи с замками на ворота парламента

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Группа участников проходящей в воскресенье акции протеста в Тбилиси установила на железные ворота здания парламента цепи с замками.

"Мы начинаем пикетирование парламента и сделаем все, чтобы парализовать его работу", - заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия", бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава.

Полицейские, находящиеся внутри здания парламента, не препятствовали действиям оппозиции.

Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили, участвующий в митинге оппозиции, уверен, что действующие власти примут правильное решение и удовлетворят все требования граждан.

"Сегодня мы стоим здесь не потому, чтобы что-то выиграть, а потому, что мы, грузины, не может жить в рабстве, - заявил он журналистам. - Соответственно, второстепенно, когда власти уступят, и что уступят. Это произойдет".

В беседе с журналистами лидер оппозиционной партии "Демократическое движение" Нино Бурджанадзе сказала, что сегодня стоять на площади перед парламентом - это правильное решение. Это акция всех против сегодняшней власти, отметила она.

В миреВ Тбилиси начался митинг оппозицииЧитать подробнее

Ранее сообщалось, в Тбилиси на площади перед парламентом начался митинг с требованием отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе. По оценке грузинских журналистов, на акцию собралось несколько тысяч человек.

Грузия Тбилиси

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