В Тбилиси полиция помешала оппозиции пикетировать офис правящей партии

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Несколько десятков участников митинга оппозиционных сил в воскресенье в Тбилиси подошли к офису правящей партии "Грузинская мечта" и попытались организовать пикетирование, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Кордон полиции, который значительно превосходит число участников акции, перекрыл все подходы к офису.

"Мы будем пикетировать все госучреждения не только в Тбилиси, но и других городах", - заявил журналистам один из участников акции, который вместе со своими сторонниками сделал надпись красной краской на тротуаре перед офисом "Уходи!".

Параллельно, на площади перед парламентом продолжается митинг оппозиционных сил. Число их участников к вечеру существенно убавилось, но организаторы митинга заявили журналистам, что "силы перераспределены на пикетирование парламента по всему периметру".

Митинг начался несколько часов назад под требованием отставки парламента и назначения досрочных парламентских выборов.

Представители властей заявляют, что не допустят дестабилизации ситуации.