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В Тбилиси полиция помешала оппозиции пикетировать офис правящей партии

В Тбилиси полиция помешала оппозиции пикетировать офис правящей партии
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Несколько десятков участников митинга оппозиционных сил в воскресенье в Тбилиси подошли к офису правящей партии "Грузинская мечта" и попытались организовать пикетирование, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Кордон полиции, который значительно превосходит число участников акции, перекрыл все подходы к офису.

"Мы будем пикетировать все госучреждения не только в Тбилиси, но и других городах", - заявил журналистам один из участников акции, который вместе со своими сторонниками сделал надпись красной краской на тротуаре перед офисом "Уходи!".

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Параллельно, на площади перед парламентом продолжается митинг оппозиционных сил. Число их участников к вечеру существенно убавилось, но организаторы митинга заявили журналистам, что "силы перераспределены на пикетирование парламента по всему периметру".

Митинг начался несколько часов назад под требованием отставки парламента и назначения досрочных парламентских выборов.

Представители властей заявляют, что не допустят дестабилизации ситуации.

Грузия Тбилиси Грузинская мечта

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