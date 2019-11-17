В Тбилиси начался митинг оппозиции

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Тбилиси на площади перед парламентом начался митинг с требованием отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

"Лозунг нашего протеста - "Все против одного". Все оппозиционные партии, еще вчера не признающие друг друга, сегодня объединились против ненормальной системы управления государством одним человеком, олигархом Бидзиной Иванишвили. Надо исправить эту ненормальную систему", - заявил, открывая митинг, один из его организаторов, лидер общественного движения "Позор" Шота Дигмелашвили.

Он подчеркнул, что оппозиция продолжит выступления до выполнения ее требований. Как заявил на митинге один из лидеров бывшей партии власти "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, уже с сегодняшнего дня начнется пикетирование парламента.

По оценке грузинских журналистов, на митинге перед парламентом в Тбилиси присутствуют несколько тысяч человек.

Ранее в МВД Грузии призвали граждан соблюдать закон и подчиняться требованиям полиции на митинге оппозиции. "Любая попытка дестабилизации или штурма здания парламента будет пресечена", - отмечалось в заявлении министерства.

В мае-июле в Тбилиси проходили антироссийские и антиправительственные акции. Поводом для них стал случай, когда депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия сел в кресло спикера парламента Грузии. Кроме того, он говорил на русском языке. В грузинских СМИ утверждалось, что Гаврилов воевал против Грузии на стороне Абхазии. Сам депутат заявил, что никогда не воевал в горячих точках и не был в Абхазии с момента объявления независимости.