Поиск

Украинский суд арестовал 32 млн евро на счетах собственника телеканала "Прямой"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Печерский районный суд Киева наложил арест на 32 млн евро на счетах собственника украинского телеканала "Прямой" Владимира Макеенко в рамках расследования по делу о возможных злоупотреблениях пятого президента Украины Петра Порошенко во время купли-продажи телеканала, сообщает экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

"Друзья, информирую, что на основании моего обращения в ГБР по факту отмывания окружением Порошенко преступных доходов при сделке продажи акций телеканала Прямой, Печерский суд арестовал 32 миллиона евро на Люксембургских счетах подставного собственника телеканала Владимира Макеенко и его офшорных компаний Makwell International SA, Cresendo International LTD и Oltenor Capital в EFG Bank", - написал Портнов в своем телеграмм-канале в понедельник.

7 ноября Государственное бюро расследований (ГБР) провело в жилье владельца телеканала "Прямой" обыск в рамках расследования по делу о возможных злоупотреблениях Порошенко во время купли-продажи телеканала. Дело было открыто по заявлению Портнова.

Украина Владимир Макеенко

Новости

В результате стрельбы на вечеринке в Калифорнии пострадали девять человек

Индия внесла аванс за поставку российских С-400

Протесты в Гонконге

Суд в Гонконге отменил запрет на ношение масок протестующими

Суд в Гонконге отменил запрет на ношение масок протестующими

Что случилось этой ночью: понедельник, 18 ноября

Власти Украины готовы начать расследование в отношении Байденов

Власти Украины готовы начать расследование в отношении Байденов

Среди белорусских депутатов оказались "мисс Беларусь" и экс-посол

Среди белорусских депутатов оказались "мисс Беларусь" и экс-посол

Борис Джонсон объяснил, почему не публикует доклад о России

Борис Джонсон объяснил, почему не публикует доклад о России

Трамп отчитал помощницу Пенса за слова о разговоре с Зеленским

Парламентские выборы в Белоруссии признаны состоявшимися

В Тбилиси полиция помешала оппозиции пикетировать офис правящей партии

В Тбилиси полиция помешала оппозиции пикетировать офис правящей партии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');