Украинский суд арестовал 32 млн евро на счетах собственника телеканала "Прямой"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Печерский районный суд Киева наложил арест на 32 млн евро на счетах собственника украинского телеканала "Прямой" Владимира Макеенко в рамках расследования по делу о возможных злоупотреблениях пятого президента Украины Петра Порошенко во время купли-продажи телеканала, сообщает экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

"Друзья, информирую, что на основании моего обращения в ГБР по факту отмывания окружением Порошенко преступных доходов при сделке продажи акций телеканала Прямой, Печерский суд арестовал 32 миллиона евро на Люксембургских счетах подставного собственника телеканала Владимира Макеенко и его офшорных компаний Makwell International SA, Cresendo International LTD и Oltenor Capital в EFG Bank", - написал Портнов в своем телеграмм-канале в понедельник.

7 ноября Государственное бюро расследований (ГБР) провело в жилье владельца телеканала "Прямой" обыск в рамках расследования по делу о возможных злоупотреблениях Порошенко во время купли-продажи телеканала. Дело было открыто по заявлению Портнова.