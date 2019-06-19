Украинский канал "Прямой" не будут продавать соратнику Медведчука

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Владелец телеканала "Прямой" Владимир Макеенко опроверг слухи о возможной продаже телеканала соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку, сообщает "Прямой".

"Прямой" канал никому не продам! Поэтому, хочу успокоить сотрудников телеканала и разочаровать оппонентов. Телеканал успел завоевать доверие зрителя и отстаивает развитие демократических процессов в стране. Поэтому даже речи не может быть о продаже телеканала", - говорится в сообщении, на официальном сайте прямого во вторник вечером.

Макеенко отметил, что в условиях рисков для информационной безопасности Украины готов рассмотреть возможность покупки ряда телеканалов. "В условиях угрозы информационной безопасности я готов рассмотреть вопрос покупки таких каналов, как "112" и "ZiK", - заявил Макеенко.

По мнению владельца телеканала "Прямой" появление информации о продаже телеканала является провокацией, связанной с активными политическими процессами на Украине.

В начале 2014 года, в разгар волнений конца президентства Виктора Януковича Владимир Макеенко был мэром Киева. Вскоре после смены власти в стране он вышел из пропрезидентской "Партии регионов".