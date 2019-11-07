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У владельца украинского телеканала "Прямой" Макеенко начался обыск

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В доме собственника украинского телеканала "Прямой" Владимира Макеенко проводятся обыски, сообщается на сайте канала.

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Государственное бюро расследований (ГБР) позже подтвердило факт проведения обысков. Пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова сказала "Интерфаксу", что обыски проводят в рамках расследования уголовного производства о купле-продаже телеканала.

Как сообщалось, ГБР расследует дело о возможных злоупотреблениях пятого президента Украины Петра Порошенко во время купли-продажи телеканала. Дело было открыто по заявлению экс-заместителя главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

В начале 2014 года, в разгар волнений конца президентства Януковича Владимир Макеенко был мэром Киева. Вскоре после смены власти в стране он вышел из пропрезидентской "Партии регионов".

Украина телеканал Прямой Владимир Макеенко

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