У владельца украинского телеканала "Прямой" Макеенко начался обыск

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В доме собственника украинского телеканала "Прямой" Владимира Макеенко проводятся обыски, сообщается на сайте канала.

Государственное бюро расследований (ГБР) позже подтвердило факт проведения обысков. Пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова сказала "Интерфаксу", что обыски проводят в рамках расследования уголовного производства о купле-продаже телеканала.

Как сообщалось, ГБР расследует дело о возможных злоупотреблениях пятого президента Украины Петра Порошенко во время купли-продажи телеканала. Дело было открыто по заявлению экс-заместителя главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

В начале 2014 года, в разгар волнений конца президентства Януковича Владимир Макеенко был мэром Киева. Вскоре после смены власти в стране он вышел из пропрезидентской "Партии регионов".