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Анкара пригрозила новой операцией на севере Сирии

Глава МИД Турции считает, что Москва и Вашингтон еще не выполнили все договоренности по северу Сирии

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что если курдские военизированные формирования не покинут приграничные районы на северо-востоке Сирии, то Анкара может начать новую военную операцию, сообщают турецкие СМИ.

"Если мы не получим результатов (отвода курдских формирования - ИФ), мы снова сделаем то, что необходимо", - сказал министр в понедельник, имея в виду операцию Турции "Источник мира" на севере Сирии.

"Мы обязательно должны избавиться от террористической угрозы, которая находится рядом с нами ", - добавил Чавушоглу.

Он указал, что Вашингтон и Москва пока не выполнили в полной мере свои обязательства по Сирии, которые были согласованы с Анкарой.

"Выполнили ли они все, что необходимо было выполнить согласно договоренностям? Нет, до сих пор не выполнили, но им следует это сделать", - отметил глава МИД Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции с целью борьбы с курдскими боевиками и террористами из группировки ИГ (запрещена в РФ). Военная операция Турции вызвала критику и опасения во многих странах.

17 октября Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований. Согласно документу сторон, обе страны, в частности, договорились о координации по вопросу содержащихся под стражей боевиков группировки ИГ и по проблеме перемещенных лиц с территорий, ранее подконтрольных террористам.

22 октября в Сочи состоялись многочасовые переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции по ситуации в Сирии, по итогам которых лидеры двух стран подписали меморандум из 10 пунктов.

Российско-турецкий меморандум был призван положить конец военной операции Турции против курдских ополченцев, которых Анкара считает террористами, снять напряженность на сирийско-турецкой границе и обеспечить территориальную целостность страны.

Турция Сирия

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