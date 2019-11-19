Россия направила дополнительные силы военной полиции на север Сирии

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Россия направляет дополнительные силы военной полиции для нормализации обстановки в районе границы Сирии с Турцией, сообщили во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он добавил, что там также разворачиваются полевые госпитали для помощи мирным жителям. По словам Конашенкова, российский центр по примирению враждующих сторон направляет гуманитарную помощь жителям Заевфратья и принимает меры по восстановлению разрушенной в ходе боевых действий гражданской инфраструктуры.

Конашенков отметил, что благодаря реализуемому Россией комплексу мер удалось значительно стабилизировать обстановку в регионе.

Так он прокомментировал прозвучавшее накануне заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что если курдские военизированные формирования не покинут приграничные районы на северо-востоке Сирии, то Анкара может начать новую военную операцию. "Мы обязательно должны избавиться от террористической угрозы, которая находится рядом с нами ", - добавил тогда Чавушоглу.

Он сказал, что Вашингтон и Москва пока не выполнили в полной мере свои обязательства по Сирии, которые были согласованы с Анкарой.