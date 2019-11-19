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Россия направила дополнительные силы военной полиции на север Сирии

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Россия направляет дополнительные силы военной полиции для нормализации обстановки в районе границы Сирии с Турцией, сообщили во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Вторжение Турции в Сирию

Он добавил, что там также разворачиваются полевые госпитали для помощи мирным жителям. По словам Конашенкова, российский центр по примирению враждующих сторон направляет гуманитарную помощь жителям Заевфратья и принимает меры по восстановлению разрушенной в ходе боевых действий гражданской инфраструктуры.

Конашенков отметил, что благодаря реализуемому Россией комплексу мер удалось значительно стабилизировать обстановку в регионе.

Так он прокомментировал прозвучавшее накануне заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что если курдские военизированные формирования не покинут приграничные районы на северо-востоке Сирии, то Анкара может начать новую военную операцию. "Мы обязательно должны избавиться от террористической угрозы, которая находится рядом с нами ", - добавил тогда Чавушоглу.

Он сказал, что Вашингтон и Москва пока не выполнили в полной мере свои обязательства по Сирии, которые были согласованы с Анкарой.

Сирия Миноборонф РФ Россия

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