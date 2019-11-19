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Эрдоган объяснил Трампу, почему не откажется от С-400

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя недавние переговоры с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что объяснил американскому лидеру невозможность отказа от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

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"Я разъяснил Трампу, как Турция пришла к решению приобрести российские ЗРС. Трамп считает обоснованной позицию Анкары. Мы сообщили главе Белого дома, что Анкара не сделает шага назад по данному вопросу. При этом мы вновь подчеркнули заинтересованность в приобретении систем Patriot", - приводит агентство "Анадолу" слова Эрдогана, сказанные в Анкаре перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

По словам Эрдогана, он также довел до сведения Трампа безосновательность давления на Турцию в вопросе получения ею истребителей-бомбардировщиков F-35. Турецкий президент напомнил, что Анкара является участником программы F-35, а не просто покупателем.

В то же время Эрдоган заявил, что если США не поменяют свой подход к участию Турции в этой программе, то Анкаре придется ей искать альтернативу.

Ранее Трамп по итогам переговоров с президентом Турции выразил надежду на решение проблемы, связанной с покупкой Анкарой С-400. Т

Турция Реджеп Тайип Эрдоган С-400 Дональд Трамп

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