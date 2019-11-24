В результате сильного взрыва в Кабуле погиб иностранец

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Мощный взрыв вечером в воскресенье потряс один из микрорайонов афганской столицы, сообщили в МВД страны.

Как написал в фейсбуке начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими, взрыв прогремел примерно в 18:20 (16:50 по Москве) в 32-м блоке 4-го микрорайона Кабула в зоне ответственности девятого полицейского участка.

Он сообщил, что на место происшествия была направлена следственная группа. Детали произошедшего будут сообщены позже, отметил Рахими.

Погиб один человек, пятеро ранены, написал он в твиттере.

Погибший был иностранцем, раненые - гражданские. Среди раненых два афганских сотрудника ООН, добавил Рахими.

По его словам, целью взрыва был автомобиль ООН.