Трампу понравилось, как республиканцы защищают его на слушаниях по импичменту

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что посмотрел во вторник часть слушаний с участием сотрудников администрации в Конгрессе в рамках процедуры импичмента и остался доволен тем, как ведут себя конгрессмены-республиканцы.

"Республиканцы просто молодцы. Они отлично справляются, потому что это (процедура - импичмента - ИФ) - обман, это все большой обман!" - заявил он журналистам в Белом доме.

По словам президента США, попытки демократов объявить ему импичмент - лишь политическая игра.

"Они (демократы - ИФ) используют этот обман с импичментом для своих политических игр, чтобы попытаться навредить Республиканской партии и президенту. Но это возымеет обратный эффект", - убежден Трамп. Президент США также добавил, что, согласно опросам, в настоящее время у него высокие рейтинги одобрения среди населения.

Во вторник в палате представителей США проходят открытые слушания, на которых дают показания помощник вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс и сотрудник совета национальной безопасности Александр Виндман. Позднее во вторник на слушаниях в палате представителей выступят советник по вопросам России и Европы в Совете национальной безопасности президента США Тим Моррисон и бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер.

На прошлой неделе стартовали публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.