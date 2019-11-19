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В Белом доме не увидели ничего нового на слушаниях по импичменту в Конгрессе

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Состоявшиеся во вторник слушания в палате представителей США в рамках процедуры импичмента не выявили ничего нового, заявила представитель Белого дома Стефани Гришэм.

"Мы не узнали ничего нового в ходе сегодняшних процедур в рамках импичмента", - говорится в заявлении Гришэм.

По ее словам, оба участника слушаний указали, что ничего из взаимодействий президента США Дональда Трампа с украинским руководством нельзя классифицировать как "подкуп" или какое-либо другое преступление.

Представитель Белого дома добавила, что демократы и глава комитета по разведке палаты представителей демократ Адам Шифф "просто ослеплены ненавистью" к Трампу.

Ранее в Палате представителей завершилась первая часть намеченных на вторник слушаний. На них выступили помощник вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс и ведущий эксперт по Украине Совета национальной безопасности Александр Виндман.

"Первый акт сегодняшнего циркового представления завершен", - сказал замглавы комитета по разведке республиканец Дэвин Нуньес, подводя итоги слушаний. По словам Нуньеса, демократы не смогли получить какую бы то ни было информацию, которая бы подкрепила их призывы к импичменту Трампа.

"Они сейчас не ближе к импичменту, чем три года назад", - считает замглавы комитета Палаты представителей по разведке.

Позднее во вторник в палате представителей выступят советник по вопросам России и Европы в Совете национальной безопасности Тим Моррисон и бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа стартовали на прошлой неделе.

Демократы начали расследование в рамках процедуры импичмента президента США 24 сентября 2019 года после того, как анонимный информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины. Американские СМИ со ссылкой на источники также сообщали, что Трамп "заморозил" военную помощь для Украины, чтобы оказать давление на Зеленского.

США Дональд Трамп Стефани Гришэм

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